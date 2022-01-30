ماذا قال محمد صلاح للاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة المغرب؟

المصدر: البيان

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كلمات محفزة ألقاها النجم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، على اسماع زملائه من أجل تخطى عقبة المغرب، في المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، الأحد، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتحدث صلاح مع لاعبي منتخب "الفراعنة" وفقا لصحيفة "اليوم السابع" مطالبا إياهم بضرورة التركيز والتحلي بالروح القتالية داخل الملعب من أجل تجاوز عقبة منتخب "أسود الأطلس" والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وطلب الفرعون المصري من زملائه ضرورة تخطي كافة الأزمات التي تعرضت لها البعثة في الأيام الماضية، مثل سوء فندق الإقامة وإلغاء المؤتمر الصحفي، والتركيز داخل المستطيل الأخضر والعمل على حسم اللقاء في الوقت الأصلي.

سبق والتقى منتخبا مصر والمغرب ست مرات سابقة فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

المرة الأولى كانت في نسخة 1976 من البطولة، وحقق فيها منتخب المغرب الفوز بهدفين مقابل هدف.

المباراة الثانية، كانت في نسخة عام 1980، لتحديد الفائز بالمركز الثالث، وفيها كرر "أسود الأطلس" الفوز بنتيجة 2-1.

الفوز الأول لمنتخب مصر جاء بعد ست سنوات، وتحديدا في نصف نهائي نسخة 1986 بهدف دون رد.

وغابت مواجهات مصر والمغرب حتى نسخة 1998، وتحديدا في دور المجموعات، وحينها فاز "أسود الأطلس" بهدف نظيف.

ثم عاد المنتخبان للاصطدام ببعضهما فى دور المجموعات من نسخة 2006، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المواجهة الأخيرة بين مصر والمغرب في أمم إفريقيا كانت في ربع نهائي نسخة 2017، وانتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

ويملك منتخب المغرب أفضلية تاريخية في مواجهاته السابقة أمام منتخب مصر، بالنظر إلى أنهما تواجها 23 مرة في كافة المسابقات، حقق خلالها "أسود الأطلس" 11 انتصارا وحقق الفراعنة ثلاثة انتصارات فيما انتهت 9 لقاءات بالتعادل.

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