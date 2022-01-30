رسائل محمد صلاح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

المصدر: البيان

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وجهه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني الأول، إلى لاعبي الفراعنة، من أجل تحفيزهم قبل مواجهة المغرب في بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

وقال محمد صلاح، خلال جلسات مع اللاعبين :"مباراة المغرب حياة أو موت لنا، فهناك التفاف من جميع المصريين حول المنتخب منذ مباراة كوت ديفوار، وأنتم رآيتم فرحة الشعب المصري عقب الفوز على المنتخب الإيفواري، في دور الـ16"، بحسب المصري اليوم.

وأضاف قائد الفراعنة للاعبين:"الجيل الحالي بالمنتخب، يجب أن يتوج مجهوده بالفوز ببطولة افريقيا، وتحقيق أول لقب قاري لهم، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، في الخامسة من مساءً اليوم "الأحد"، على ملعب أحمدو أهيدجو، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية.

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