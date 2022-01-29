واقعة غريبة في مؤتمر مباراة تونس وبوركينا فاسو بالكاميرون

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس وبوركينا فاسو، التي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، واقعة مثيرة عندما صعد شخص على المنصة وأخذ الميكروفون والتوصيلات ثم هرب.

بحسب "توب افريكا" ورغم محاولة القبض عليه اتضح فيما بعد أن اللجنة المنظمة استأجرت منه هذه المعدات ولم تدفع له التكاليف.

وحسبما ذكر صحفيون تونسيون، دخل أحد الأشخاص المجهولين إلى منصة الجهاز الفني التي يجلس عليها مدرب المنتخب التونسي وأزال المكيروفونات وأجهزة الاتصال من أمام الحضور، ثم فرّ هارباً.

وعند إلقاء القبض عليه تبين أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت باستئجار المعدات منه، ولم تسدد ثمنها ليقوم بسحبها، قبل أن يتم احتواء الموقف.

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين بوركينا فاسو وتونس في كأس الأمم الإفريقية، تفوّقت بوركينا فاسو في المواجهتين السابقتين 8-7 بركلات الترجيح في 1998 و2-0 في 2017، وكلتاهما كانت بالدور ربع النهائي.

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