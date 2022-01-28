"الكاف" يعاقب جزر القمر بسبب "كورونا" وأحداث مباراة الكاميرون

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" فرض غرامات مالية على منتخب جزر القمر، يصل مجموعها 17 الف دولار علي خلفية احداث مباراة ثمن نهائي كأس الامم الافريقية بين منتخب جزر القمر والكاميرون وتمثلت قرارات لجنة الانضباط فيما يلي:

- الغرامة 10000 دولار لانتهاك وعدم الامتثال لبروتوكول ( COVID-19 ) الطبي.

- غرامة 5000 دولار لعدم التزام اللاعب بأرقام القميص المسجلة في نظام CMS " شاكر الهدهور " وارتدائه قميص برقم مختلف.

- غرامة 2000 دولار لتأخير المباراة دقيقتين بعد خروج اللاعب من غرفة خلع الملابس بقميص لايخصه.

- ايقاف مدرب الحراس "جان بادوفاني" 3 مباريات مع المنتخب بسبب سلوكه المشين وذكر في تقرير حكم المباراة الشتائم والاهانات التي طالت مسئولي CAF من قبل لاعبي واداري ومسئولي جزر القمر.

وفي رد فعل سريع تقدم اتحاد جزر القمر لكرة القدم باحتجاج رسمي علي العقوبات الصادرة ضدهم.

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