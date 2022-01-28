برنامج علاجي متكامل لحارس مرمي المنتخب المصري الشناوي بالكاميرون

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من اليوم الجمعة بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن.

وغادر الشناوي مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار أول أمس الأربعاء، في دور الـ 16 للمسابقة القارية، التي تستمر فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، في تصريحات للحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، مساء أمس الخميس، أن الأشعة التي أجريت على اللاعب أكدت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

أكد طبيب المنتخب المصري أن سوء حالة أرض الملعب كانت السبب الرئيسي في إصابته التي لحقت به خلال المباراة التي فاز بها منتخب مصر بركلات الترجيح على نظيره الإيفواري.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره المغربي في مواجهة عربية خالصة بدور الثمانية لأمم أفريقيا بعد غد الأحد، حيث يلتقي الفائز منهما بالدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة منتخبي الكاميرون وغامبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز