نقل 3 مباريات في أمم أفريقيا من ملعب إوليمبي إلى استاد أحمدو أهيدجو

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، نقل ثلاث مباريات من إستاد اوليمبي، الذي شهد حادث تدافع الجماهير، قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا، إلي ملعب أحمدو أهيدجو.

وذكر (كاف) في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الأربعاء أن رئيسه باتريس موتسيبي عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للنسخة الحالية لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون بسبب الحادث الذي وقع في ملعب أوليمبي وأسفر عن مقتل ثمانية متفرجين وإصابة عدد من المتفرجين الآخرين.

وأضاف أن لجنة الانضباط بالكاف قررت أن المباراة القادمة، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب أوليمبي، لن تقام إلا بعد تلقي كاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق ،و الذي يوضح الظروف والأحداث التي أدت إلى إصابة ووفاة المتفرجين.

وأوضح: "كما تتطلب اللجنة المنظمة لكأس الأمم التأكيدات والضمانات بتنفيذ التدخلات والتدابير المناسبة والكافية لضمان عدم وقوع حادثة مماثلة في استاد أوليمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021".

وتابع البيان أن المباريات التي تقرر نقلها إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" هي على الترتيب كالتالي، مباراة دور الثمانية رقم 47 والمقرر لها يوم 30 من الشهر الجاري والمباراة رقم 48 التي تقام في نفس اليوم ومباراة الدور قبل النهائي رقم 49 يوم الثاني من فبراير المقبل.



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