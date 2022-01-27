ليفربول يشارك صلاح فرحة تأهل مصر لربع نهائي كأس افريقيا

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

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شارك نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه النجم المصري محمد صلاح فرحة تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوز مصر 5-4 بركلات الترجيح على كوت ديفوار في دور الستة عشر بعد وقت إضافي اليوم الأربعاء.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر بالعربي " أشياء نحب أن نراها" مع صورة لمحمد صلاح فرحا بتأهل منتخب مصر لدور الثمانية.

وتفاعل جمهور ليفربول مع التغريدة وقال مغرد:

مصر عادت شمسك الذهب.

مبروك التأهل لربع النهائي.

وثمن مغرد روح الجماعية وقال: "الهيبة المصرية عادت بفضل الرجالة كلهم بدون استثناء".

بمن حضر.

ألف سلامة للشناوي. وشكرا يا ابو جبل يا وحش.

ونشر اخر: "أفضل مباراه لمحمد النني ويستحق نجم المباراه حقيقي كل اللاعبين كانوا نجوم ورجال في الملعب"

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