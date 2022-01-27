ليفربول يشارك صلاح فرحة تأهل مصر لربع نهائي كأس افريقيا
ت + ت - الحجم الطبيعي
شارك نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه النجم المصري محمد صلاح فرحة تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوز مصر 5-4 بركلات الترجيح على كوت ديفوار في دور الستة عشر بعد وقت إضافي اليوم الأربعاء.
ونشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر بالعربي " أشياء نحب أن نراها" مع صورة لمحمد صلاح فرحا بتأهل منتخب مصر لدور الثمانية.
وتفاعل جمهور ليفربول مع التغريدة وقال مغرد:
مصر عادت شمسك الذهب.
مبروك التأهل لربع النهائي.
وثمن مغرد روح الجماعية وقال: "الهيبة المصرية عادت بفضل الرجالة كلهم بدون استثناء".
بمن حضر.
ألف سلامة للشناوي. وشكرا يا ابو جبل يا وحش.
ونشر اخر: "أفضل مباراه لمحمد النني ويستحق نجم المباراه حقيقي كل اللاعبين كانوا نجوم ورجال في الملعب"