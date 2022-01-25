حقائق حول قمة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

المصدر: البيان الرياضي

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يلتقي العملاقان كوت ديفوار ومصر في الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء، بتوقيت الإمارات، مع وصول دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية في الكاميرون، لقمة الإثارة، واستعرض الاتحاد الأفريقي للكرة "الكاف"، بهذه المناسبة بعض حقائق والأرقام المهمة عن تاريخ مواجهات المنتخبين.

-تواجه منتخبا كوت ديفوار ومصر، 10 مرات سابقة في كأس الأمم الإفريقية، ومواجهة الغد، ستكون 11، ليكونا أكثر منتخبين التقيا معاً في تاريخ البطولة.

-تأهلت مصر في الـ4 مواجهات السابقة عند ملاقاة كوت ديفوار بالأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية، واثنتان منهما بركلات الترجيح، والثانية في نهائي 2006 عندما فازت مصر 4-2.

-لم تخسر كوت ديفوار في 3 مباريات بكأس إفريقيا 2021، إذ فازت في مباراتين، وتعادلت في مباراة، وآخر مرة لم تخسر في أول 4 مباريات بذات النسخة من البطولة، وكانت في 2015 عندما توجت باللقب على حساب غانا في النهائي بركلات الترجيح.

- خسرت مصر في آخر مباراتين بالأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية 1-2 أمام الكاميرون في نهائي 2017، وبنتيجة 0-1 أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 عام 2019، وقبل ذلك كانت قد تأهلت في 11 مباراة متتالية بالأدوار الإقصائية بين 2006 و2017.

-فقط الجزائر يوسف بلايلي بـ 24 تسديدة، يتفوق بشكل مباشر في التسديدات أكثر من الايفواري نيكولاس بيبي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2021، وسدد بيبي 19 تسديدة منها 12 تسديدة على المرمى، وصنع 7 فرص، بالفعل ساهم بيبي بشكل مباشر في أهداف أكثر من أي لاعب إيفواري في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن.

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