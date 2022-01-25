طفلان بين ضحايا التدافع ورئيس "كاف" يزور المصابين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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كشفت البيانات الخاصة بضحايا مأساة ملعب "باول بيا" في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عن وفاة طفلين بين 8 فارقوا الحياة هما الطفلة "بيلجوي امباسا" البابغة من العمر 6 سنوات والطفل "نزينجا ندونجو" البالغ من العمر 14 سنة، بحسب موقع "توب أفريقيا" وتم التعرف على بيانات 6 من الضحايا فيما تواصل السلطات الصحية والأمنية عملها في التعرف على اثنين من الضحايا.

وواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اهتمامه بالحادث الأليم، حيث قام رئيسه "بارتيس" موتسيبي" نهار الثلاثاء بزيارة للمستشفى الذي نقل لها عشرات المصابين واعترف موتسيبي خلال زيارته للمستشفى بوجود إخفاقات في التنظيم أدت لهذا الحادث غير المتوقع وقال بعبارة صريحة: "من الواضح أنه كانت هناك إخفاقات، أشياء كان من الممكن منعها، يجب إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

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