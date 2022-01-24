اتحاد جزر القمر يعلن سلبية مسحة حارس مرمى المنتخب قبل مواجهة الكاميرون

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم سعيد علي سعيد عثمان الإثنين أن نتيجة اختبار فيروس "كوفيد-19" لحارس مرمى منتخب بلاده علي أحمادة سلبية، لكن مشاركته في المباراة ضد الكاميرون مساء في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية غير مؤكدة.

وقال عثمان لوكالة فرانس برس ان نتيجة احمادة "سلبية"، مضيفا "لقد أجرى اختبارات إضافية، كل شيء على ما يرام، لكن في الوقت الحالي الاتحاد الإفريقي لا يريده أن يلعب".

وينص البروتوكول الجديد للإتحاد الإفريقي للعبة بخصوص فيروس "كوفيد-19" والذي تم تعديله خلال النهائيات المقامة حاليا في الكاميرون، على فترة خمسة أيام من الحجر الصحي قبل السماح للاعب أصيب بالفيروس بالعودة إلى اللعب.

لكن تونس حصلت على إعفاء من الاتحاد الإفريقي بخصوص قائده مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري بعد أقل من خمسة أيام من إصابته بالفيروس، فلعب بديلا في المباراة ضد نيجيريا الأحد والتي حسمها "نسور قرطاج" في صالحهم بهدف وحيد وضربوا موعدا مع بوركينا فاسو في ربع النهائي.

وأوضح وفد جزر القمر أنه تقدم بطلب الإعفاء نفسه الاثنين وينتظر ردًا من الاتحاد الإفريقي.

ووجدت جزر القمر التي بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها في مشاركتها الأولى، نفسها مضطرة إلى مواجهة الكاميرون بدون حراس مرمى حيث أصيب الحارسان المتاحان بالفيروس، فيما يعاني الحارس الأساسي من الإصابة.

وجاءت نتائج فحوصات أحمادة ومؤيد أوسيني إيجابية لكوفيد قبل يومين من المباراة، فيما تعرض الحارس سليم بن بوينة الذي لعب أساسيا في المباراتين ضد المغرب وغانا، إلى إصابة في الكتف.

وكان مدرب حراس المرمى لمنتخب جزر القمر جان-دانيال بادوفاني أعلن الأحد أنه "لم يحدد بعد" اللاعب الذي سيشغل مركز حارس المرمى في المباراة ضد الكاميرون، في حال عدم تعافي أحد حراس مرماه الثلاثة.

وقال "وحتى لو كان الأمر كذلك، فلن أقول (من سيلعب حارس مرمى)".

وأضاف أن المدرب أمير عبده سيغيب أيضا عن المباراة ضد الكاميرون بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيرا الى ان نتيجة الفحص الذي خضع له الإثنين كانت إيجابية أيضا.

وقالت متحدثة باسم المنتخب إن اختبار لاعب الوسط ياسين برهان الذي أصيب بالفيروس السبت، جاءت سلبية، وينتظر الإعفاء أيضًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز