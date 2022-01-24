شاهد.. ماني يستفز المصريين بفيديو ساخر

المصدر: البيان

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استفز النجم السنغالي ساديو ماني المصريين، بفيديو توقع فيه تأهل منتخب بلاده على حساب "الفراعنة" ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأوقعت القرعة منتخب مصر بمواجهة السنغال، في مواجهة حاسمة بتصفيات إفريقيا يتأهل الفائز منها لمونديال 2022 في قطر.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لماني وهو يتوقع هزيمة المنتخب المصري بنتيجة 0-1 في اللقاء.

واستفز ماني بالفيديو الجماهير المصرية، خاصة وأنه ظهر ضاحكا خلال توقعه، وشدد على كلمة "صفر" للمنتخب المصري.

وطلب حساب "الكاف" ساخرا توقع زميل ماني في ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لكنه لم يرد حتى الآن.

وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

وتلعب مباريات الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، على أن تقام المواجهة الأولى في ملعب المنتخب الأقل تصنيفا، والثانية في أرض الأعلى تصنيفا.

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