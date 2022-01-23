"كاف" يدعو رئيس الزمالك لحضور نهائي أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الزمالك المصري تلقي مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس مم الأفريقية التي ستقام 6 فبراير المقبل بالكاميرون.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن مرتضي منصور رئيس النادي تلقى دعوة من "كاف" برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ33 المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز