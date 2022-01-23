الغيابات تضرب منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي في أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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غيابات عدة شهدتها تدريبات المنتخب المغربي مؤخراً استعداداً لمنازلة منتخب مالاوي مساء الثلاثاء المقبل، فى دور الـ16 من كأس أمم افريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

واشار موقع "البطولة" المغربي، أن تدريبات منتخب المغرب شهدت غياب أشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب الحارس ياسين بونو وفيصل فجر.

وأضاف التقرير أن تدريبات المنتخب المغربي شهدت أيضا تعرُّض 3 لاعبين للإصابة وهم سفيان أمرابط، زكريا أبوخلال وأيمن برقوق، فيما عاد سفيان العكوش لخوض التدريبات.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور الـ 16 فى كأس الأمم الإفريقية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما وصل منتخب مالاوى لنفس الدور بعد اختياره ضمن أفضل ثوالث عن المجموعة الثانية.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة المغرب مع مالاوى سوف يقابل الفائز من مواجهة منتخب مصر مع كوت ديفوار.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والمقامة حاليا فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب المغربى في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

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