محمد صلاح وماني احتياطي التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النجمان المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، لاعبا ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة البدلاء للتشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون، بعد ختام مرحلة المجموعات، وذلك بناءً على إحصائيات وأرقام مجموعة الدراسة الفنية.

فيما دخل التشكيلة الأفضل، 4 لاعبين عرب، وهم حارس المرمى محمد الشناوي، والمدافع أحمد حجازي من مصر، وأشرف حكيمي وسفيان بوفال من المغرب، بينما ضمت قائمة البدلاء، لاعبين عرب، وهما صلاح، والتونسي علي معلول.

وضمت التشكيلة الأفضل لأمم أفريقيا، في حراسة المرمى، المصري محمد الشناوي، وفي الدفاع، الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، وقلبي الدفاع النيجيري ويليام تروست إيكونج، والمصري أحمد حجازي، والظهير الأيسر الإيفواري جيسلين كونان.

وفي خط الوسط، المالي إيف بيسوما، الغيني نابي كيتا، الجامبي موسى بارو، المغربي سفيان بوفال، والنيجيري سيمون موزيس، وفي الهجوم الكاميروني فنسنت أبو بكر.

وضمت قائمة البدلاء، أندريه أونانا وكارل توكو إيكامبي ونوهو تولو من الكاميرون، وإيبان سلفادور من غينيا الاستوائية، والتونسي علي معلول، وعبده دياللو وساديو ماني من السنغال، والنيجيري ويلفريد نديدي، والمالي ماساديو حيدرة، والجابوني جيلور كانجا، والغيني أمادو دياوارا، والمصري محمد صلاح.

بينما تم اختيار الفريق المفاجأة، جزر القمر، والفريق الاكتشاف، غينيا الاستوائية وجامبيا، وأفضل لاعب وأفضل هداف، الكاميروني فينسينت أبو بكر، وأفضل لاعب شاب، الغيني إلياكس موريبا، وأفضل حارس مرمى، المصري محمد الشناوي، وأفضل مدرب، أوجسنين إيجوافون مدرب نيجيريا.

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