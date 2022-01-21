بعثة المنتخب المصري تصل إلى مدينة دوالا الكاميرونية

المصدر: د ب أ

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وصل المنتخب المصري لكرة القدم إلي مدينة دوالا استعداداً لمواجهة كوت ديفوار المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً بالكاميرون.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،اليوم الجمعة، أن بعثة الفريق وصلت إلي دوالا برئاسة اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة .

وتأهل المنتخب المصري لمواجهة كوت ديفوار بعد أن أنهى مشواره في المجموهة الرابعة في المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعد الخسارة من نيجيريا صفر/1 والفوز علي غينيا بيساو والسودان بالنتيجة ذاتها.

وتنطلق منافسات دور الـستة عشر للبطولة، بعد غد الاحد، بمواجهتي بوركينا فاسو والجابون ثم نيجيريا وتونس ، فيما يشهد يوم الاثنين مواجهة بين غينيا وجامبيا، فيما يلعب منتخب الكاميرون المضيف مع جزر القمر، فيما تلعب السنغال مع الرأس الأخضر (كيب فيردي) والمغرب ومالاوي في اليوم ذاته، بينما تلعب مصر مع كوت ديفوار يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يشهد مواجهة أخرى بين مالي وغينيا الاستوائية.



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