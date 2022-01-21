التاريخ ينصف «الفراعنة» في «أمم أفريقيا»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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حالة من القلق تسيطر على الجماهير المصرية، بسبب صعوبة مهمة «الفراعنة»، في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في الكاميرون، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عقد مقارنات فردية بين المنتخبين المصري والإيفواري في مختلف المراكز، لاسيما مع الأداء المتواضع وغير المقنع الذي قدمه منتخب مصر في دور المجموعات، ومن قبلها الخروج خالي الوفاض في بطولة كأس العرب، وتنتظر المنتخب المصري مواجهة صعبة وقوية في دور الستة عشر من البطولة، يوم الأربعاء المقبل،وفي المقابل يبدو أن التاريخ ينصف منتخب مصر على حساب منافسه الإيفواري فمن بين 4 بطولات حققها«الفراعنة» في أمم أفريقيا، تفوق خلالها على منتخب كوت ديفوار، وهو ما حدث في نسخ 1986 و1998 و2006 و2008. وكان المنتخب الإيفواري أطاح بنظيره الجزائري ( حامل اللقب) من البطولة مبكراً.

موقعة

وتتجه الأنظار إلى موقعة الأربعاء، وهي الأولى بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، منذ آخر مباراة بينهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة العام 2008 التي أقيمت في غانا، وتقابل المنتخبان 10 مرات في بطولة أمم أفريقيا، ونجح منتخب «الفراعنة» في تحقيق الفوز في 7 مواجهات، مقابل هزيمة وحيدة، وجاء التعادل في مناسبتين اثنتين.

كانت المواجهة الأولى بين المنتخبين المصري والإيفواري، في بطولة أمم أفريقيا في نسخة العام 1970 التي أقيمت في ضيافة السودان، وفازت مصر بنتيجة (3-1)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي نسخة العام 1974 من البطولة، فازت مصر بهدفين دون رد في دور المجموعات، كما فازت مصر بنتيجة (2-1) في الدور الأول من نسخة العام 1980 في المواجهة الثالثة بينهما.

وفي المواجهة الرابعة في دور المجموعات بنسخة العام 1984، فازت مصر بنتيجة (2-1)، كما فازت مصر بهدفيين دون رد في دور المجموعات من نسخة العام 1986، وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها منتخب مصر على يد المنتخب الإيفواري في المواجهة السادسة بينهما في بطولة أمم أفريقيا، وفازت كوت ديفوار بنتيجة (3-1) في نسخة العام 1990.

أما المباراة السابعة كانت في دور الثمانية في نسخة العام 1998، فازت مصر بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة من دون أهداف، كما فازت مصر بنتيجة (3-1) في دور المجموعات في نسخة العام 2006 التي استضافتها مصر، وتجددت المواجهة في نهائي النسخة نفسها، وتعادل المنتخبان من دون أهداف وانتصرت مصر بركلات الترجيح، أما آخر مواجهة بين المنتخبين، كانت في نصف نهائي نسخة 2008، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة (4-1).

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