"محاربو الصحراء" اليوم.. الانتصار أو الانحسار

المصدر: البيان

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منح مُنتخب نيجيريا أمس الأربعاء المنتخب الجزائري جرعة أمل زائدة للتأهل للدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون.

وفاز مُنتخب نيجيريا أمس الأربعاء على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الماراة، التي جرت بملعب رومدي أدجيا كل من عمر صادق ووليام إيكونغ في الدقيقتين الـ 56 وال75 على التوالي.

وضمن منتخب نيجيريا تأهله في الصدارة بـ 9 نقاط، ليقصى منتخب غينيا بيساو بعد احتلاله المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وبعد هذه النتيجة أصبح المنتخب الجزائري رسميا في حاجة للفوز بأية نتيجة ممكنة أمام كوت ديفوار من أجل حسم بطاقة التأهل للدور القادم، وغير نتيجة الفوز سيجرد "محاربو الصحراء" من لقبهم الأفريقي مبكرا.

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