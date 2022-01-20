نيجيريا تبدد آمال غينيا بيساو بلوغ ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز سهل

المصدر: رويترز

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أحرز المهاجم صادق عمر هدفه الأول مع نيجيريا ليقودها إلى فوز سهل 2-صفر على غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الأربعاء وحصد النقاط التسع كاملة في المجموعة الرابعة والإطاحة بالمنافس من البطولة.

وهز عمر، الذي واجه انتقادات لإضاعته عدة فرص خطيرة في المباريات السابقة، الشباك بلمسة بسيطة عند القائم البعيد بعد تمريرة رائعة من كليتشي إيهيناتشو بخارج القدم.

وتحكم المنتخب النيجيري في المباراة تماما وسجل هدفا ثانيا عن طريق وليام تروست إيكونج من مسافة قريبة بعدما سدد موزيس سايمون في العارضة عقب انطلاقة فردية داخل منطقة الجزاء.

وكانت نيجيريا ضمنت بالفعل صدارة المجموعة قبل المباراة، لكنها أصبحت أول دولة تدخل الأدوار الإقصائية بثلاثة انتصارات. واحتلت مصر المركز الثاني بست نقاط، بينما يملك كل من السودان وغينيا بيساو نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة ضمنت الرأس الأخضر ومالاوي التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، وبلغت الأخيرة الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها.

ويلعب المنتخب النيجيري بأسلوب جميل حتى الآن ورغم أنه لم يكن في أفضل حالاته في مباراة الأربعاء، فإن المدرب أوجوستين إجوافون كان بوسعه إجراء ثمانية تغييرات على تشكيلته بعد ضمان الصدارة بالفعل.

وفشلت غينيا بيساو في تسجيل أي هدف في مبارياتها السبع الأخيرة بكأس الأمم الأفريقية على مدار ثلاث نهائيات، وهي أول مرة يفشل فيها فريق في التسجيل في هذه الفترة الطويلة. ولم تحقق غينيا بيساو أيضا أي فوز في تاريخها بالبطولة.

ونادرا ما هددت غينيا بيساو مرمى نيجيريا وكانت أخطر فرصة أتيحت لها من ركلة حرة حادت قليلا عن مرمى الحارس فرنسيس أوزوهو.

وكانت هناك مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد لتسلل محتمل في هدف نيجيريا الثاني في الدقيقة 75، حيث كان رد فعل تروست إيكونج أسرع من الجميع ليحول الكرة إلى الشباك، لكن القرار كان في صالحه في نهاية المطاف.

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