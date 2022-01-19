سيناريوهات التأهل في "ديربي النيل" والتشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر

المصدر: وكالات

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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مسرح الديربي العربي الحاسم بين مصر والسودان لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا.

ويتنافس المنتخبان العربيان على البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة الرابعة مع غينيا بيساو التي تسعى إلى تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي نيجيريا المتصدرة والضامنة للمركز الأول وبطاقة الدور الثاني.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على مصر 1-0 والسودان 3-1، بفارق ثلاث نقاط أمام مصر، فيما تتقاسم غينيا بيساو والسودان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لغينيا بيساو.

ولن يكون "ديربي النيل" سهلا رغم تفوق "الفراعنة" على "صقور الجديان" في تاريخ المواجهات بينهما، إذ التقيا 28 مرة، كانت مصر الأعلى كعبا في 19 لقاء مقابل ثلاثة انتصارات للسودان.

سيناريوهات تأهل مصر

تنص لوائح بطولة كأس أمم إفريقيا على تأهل متصدر ووصيف المجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وبعدما ضمن منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة، فأمام مصر خياران للتأهل للدور المقبل:

الفوز لضمان التأهل كوصيف

يكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان لحجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا، حيث سيصبح رصيد مصر وقتها ست نقاط ليضمن العبور إلى الدور المقبل.

التعادل للتأهل كوصيف أيضا

ومن الممكن أن يتأهل منتخب مصر كوصيف أيضا إذا تعادل مع السودان، حيث سيرتفع رصيده إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو حال فوزه على نيجيريا.

وسيكون اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة لترجيح كفة "الفراعنة" للتأهل إلى دور الـ16 في أمم إفريقيا.

التأهل ضمن أفضل ثالث

في حال خسارة منتخب مصر أمام السودان وخسارة غينيا بيساو أو تعادلت مع نيجيريا، فعندها ستحجز السودان البطاقة الثانية، وسينتظر "الفراعنة" نتائج مباريات المجموعات الأخرى للتأهل كأفضل ثالث.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر في لقاء السودان

يغيب عن "الفراعنة" في مباراة اليوم أكرم توفيق، وأحمد فتوح، ومحمود الونش بسبب الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا.

وفي ظل هذه الغيابات، من المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال.

الوسط: عبد الله السعيد - محمد النني - عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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