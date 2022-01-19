ارتفاع الإصابات بكورونا في صفوف المنتخب التونسي لـ13 حالة

المصدر: البيان

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ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي إلى 13 لاعبا بعد إصابة 6 لاعبين جدد قبيل مواجهة غامبيا، غدا الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم إيجابية مسحة 7 لاعبين، هم: أيمن دحماني، وهبي الخزري، علي معلول، غيلان الشعلالي، أمين بن حميدة، محمد علي بن رمضان، وعلى الجمل.

وسبق وأن تم الاعلان قبل أربعة أيام عن إصابة 7 لاعبين وهم: ديلان برون، ويوهان توزجار، وأسامة الحدادي، ونعيم السليتي، وعصام الجبالي، ومحمد دراغر الذي تعافي من الفيروس وسيعاود التدريبات مع المنتخب.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاث نقاط، بعد الهزيمة أمام مالي (0-1) والفوز على موريتانيا (4-0)، بينما تتشارك غامبيا مع مالي صدارة المجموعة بـأربع نقاط لكل منهما.

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