شاهد الفرحة التاريخية في ليلة لا تُنسى لجزر القمر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على الفوز الذي حققه منتخب جزر القمر على غانا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ونشر "كاف" صورا لاحتفال لاعب جزر القمر على الصفحة الرسمية للبطولة، وعلق عليها: "احتفالات تــاريـخية.. ليلة لا ُتنسى في تاريخ جزر القمر بعد انتصارها الأول في كأس الأمم الإفريقية"

وطغت الفرحة الكبيرة بفوز جزر القمر على غانا 3-2، لحساب المجموعة الثالثة، على اللاعبين والجمهور الذي شاهد المباراة في استاد "رومدي ادجيا" بالكاميرون، حيث احتفل لاعبو جزر القمر داخل غرفة خلع الملابس بالفوز الغالي على أحد أقوى منتخبات القارة في أول مشاركة لمنتخب بلادهم في البطولة القارية، وهو الفوز الذي افتتح به منتخب جزر القمر رصيده من النقاط "3 نقاط" وقفز به للمركز الثالث ليحافظ حظوظه في التأهل لدور الـ 16 في انتظار انتهاء مباريات جميع المجموعات ليظفر بإحدى البطاقات المخصصة لإصحاب أفضل مركز ثالث، وحرص لاعبو جزر القمر على الاحتفال مع جماهيرهم في الملعب قبل التوجه لغرفة الملابس التي شهدت احتفالاً خاصاً للاعبين وأعضاء البعثة.

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