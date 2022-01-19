المغرب يتعادل مع الجابون ويتأهلان لدور الـ 16 فى أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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رافق منتخب الجابون نظيره المغربي إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد نهاية الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، فيما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة.

وتعادل المنتخب الجابوني مع نظيره المغربي 2/2، فيما خسر المنتخب الغاني أمام نظيره منتخب جزر القمر 2 / 3.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، وخلفه المنتخب الجابوني برصيد خمس نقاط، ليتأهلا سويا لدور الـ16، فيما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، فيما حصد منتخب جزر القمر أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الثالث.

وعلى ملعب أحمدو أهيدجو، تعادل المنتخب الجابوني مع نظيره المغربي 2/2.

تقدم المنتخب الجابوني بهدف سجله جيم ألفينيا في الدقيقة 21، وتعادل سفيان بوفال للمنتخب المغربي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ثم سجل آرون بوبندزا الهدف الثاني للجابون في الدقيقة 81، قبل أن يسجل أشرف حكيمي هدف التعادل في الدقيقة 84.

وعلى ملعب رومدي أدجيا، ودع منتخب غانا منافسات البطولة بعد خسارته أمام جزر القمر 2 / 3 .

وسجل أهداف منتخب جزر القمر ألفاردو بن نابوهان في الدقيقة الرابعة وأحمد مغني (هدفين) في الدقيقتين 62 و85، فيما سجل هدفي منتخب غانا ريتشموند بواكيي وأليكساندر دجيكو في الدقيقتين 64 و77.

وشهدت المباراة طرد أندريه أيو لاعب غانا في الدقيقة 25.



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