زيمبابوي تصعق غينيا في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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حققت زيمبابوي، التي ودعت المنافسة بالفعل، فوزا مفاجئا 2-1 على غينيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ياوندي اليوم الثلاثاء، لكن المنتخب الغيني نجح رغم الهزيمة في التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وهز القائد نوليدج موسونا وكوداكواشي ماهاتشي الشباك في الشوط الأول لتحقق زيمبابوي فوزها الأول بعد هزيمتين في أول مباراتين وتنهي الدور الأول في المركز الأخير في المجموعة.

وقلص نابي كيتا الفارق لصالح غينيا في بداية الشوط الثاني لكن فريقه لم يستطع إدراك التعادل. وحصل لاعب وسط ليفربول على إنذار في الدقائق الأخيرة مما يعني غيابه عن مباراة دور الستة عشر، في ضربة أخرى لآمال غينيا.

واحتلت السنغال صدارة المجموعة بعد تعادلها بدون أهداف مع مالاوي في بافوسام. وتتساوى مالاوي مع غينيا ولكل منهما أربع نقاط لكن غينيا احتلت المركز الثاني لتفوقها في مباراتها ضد مالاوي.



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