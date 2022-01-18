أسامواه جيان: حان الوقت لمشاهدة أمم أفريقيا كمشجع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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لن يشارك أسامواه جيان قائد غانا السابق، ولاعب ناديي العين وشباب الأهلي، في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2008، ويعمل المهاجم كمحلل تلفزيوني لمجموعة البث التليفزيوني في جنوب إفريقيا "سبور سبورت" للبطولة الجارية في الكاميرون.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، أفضل هدافي نجوم غانا السوداء على الإطلاق برصيد 51 هدفاً، واللاعب الأكثر مشاركة دولياً بـ 109 مباراة، جزءًا من فريق الأساطير الذي أجرى قرعة البطولة الجارية في الكاميرون العام الماضي.

وتحدث جيان لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الكاميرون، قائلاً: "أعتقد أن الكاميرون تمكنت من استضافة البطولة، وقبل استضافة أي بطولة يذهب "كاف" مع كبار الخبراء للتحقق من المرافق، وسبق أن زرت الكاميرون، وكان لدي استقبال حار، وفي الحقيقة الكاميرون بنت الكثير من الملاعب والمرافق الرائعة، حتى تتمكن من استضافة الأمم الأفريقية".

ورداً على تساؤل عن عدم مشاركته باللعب في الأمم الأفريقية للمرة الأول منذ عام 2008، قال: "أعتقد أن اسمي لن ينسى بعد ما فعلته مع غانا وكرة القدم الأفريقية، وبقائي في المنزل ومشاهدة كأس الأمم الأفريقية، يحيي ذكرياتي لما فعلته، ويجب الآن الجلوس وتقديم دعمي الكامل لمنتخب بلادي".

وحول ترشيحاته للمنتخبات الأوفر حظاً بالفوز بكأس الأمم الأفريقية الحالية، قال: "الترشيحات صعبة للغاية، لكن بالنسبة لي أعتقد أن الجزائر وغانا والكاميرون ونيجيريا الأقرب، ولا تنسوا المغرب لأنها أيضاً في حالة جيدة".

وعن أفضل اللاعبين الذين يجب أن يبحث العالم عنهم في البطولة الأفريقية، أضاف جيان: "هناك الكثير من اللاعبين الرائعين الذين يتمتعون بالنجومية في فرقهم الأوروبية، لكن في الأمم الأفريقية يمكن أن يحدث أي شيء لأنها بطولة لا يمكن التنبؤ بها، ويمكننا الحصول على نجوم جديدة في البطولة".

وتابع: "بالطبع لدينا السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والغاني توماس بارتي، والمهاجم الجزائري رياض محرز، وهؤلاء اللاعبون البارزون يقومون بعمل جيد، ولكن قد يكون هناك نجم جديد قادم في كأس الأمم الأفريقية خاصة من مالي أو غانا".

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