الكاميرون تنهي مشوارها في دور المجموعات بالتعادل مع الرأس الأخضر

المصدر: د ب أ

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أنهى منتخب الكاميرون مشواره في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام على ملاعبه، بالتعادل مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) 1 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.

ورفع منتخب الكاميرون، الذي كان قد ضمن صعوده إلى دور الستة عشر، رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث خلف منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي كان قد تفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة ليتأهل رفقة الكاميرون إلى الدور المقبل، عقب تعادله في مباراة أقيمت في نفس التوقيت بنتيجة 1 / 1 مع أثيوبيا.

وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جاي رودريجيز التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة 53.

وسيكون على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) انتظار نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات للتعرف على مصيره في التأهل كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.



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