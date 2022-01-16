(فار) يحكم مباراة جامبيا ومالي ويمنح الفريقين تعادلا مثيرا بكأس أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حرم نظام حكم الفيديو المساعد (فار) منتخب مالي لكرة القدم من اللحاق بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون اثر تعادله 1 / 1 مع نظيره الجامبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع منتخب جامبيا في صدارة المجموعة ولكن أيا منهما لم يضمن حتى الآن التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف التقدم الذي سجله إبراهيما كوني لمنتخب مالي من ضربة جزاء ثم شهدت الدقيقة 90 هدف التعادل لمنتخب جامبيا من ضربة جزاء أخرى سجلها موسى بارو.

والتقى الفريقان اليوم للمرة الأولى في بطولات كأس الأمم الأفريقية نظرا لكونها المشاركة الأولى على الإطلاق لمنتخب جامبيا في البطولة القارية.

وكان كل من الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى بنفس النتيجة 1 / صفر حيث فازت جامبيا على موريتانيا وفازت مالي على تونس في مباراة مثيرة للجدل.

ولم يبد منتخب جامبيا أي رهبة في مواجهة نظيره المالي العريق صاحب الصولات والجولات على الساحة الأفريقية حيث قدم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول كان فيه منتخب مالي هو الأكثر استحواذا على الكرة فيما كانت أخطر فرصتين في هذا الشوط لمنتخب جامبيا من تسديدتين قويتين عبر الضربات الحرة وارتدت الأولى من العارضة والثانية من القائم.

وفي الشوط الثاني ، كثف منتخب مالي محاولاته الهجومية فيما تراجع أداء جامبيا نسبيا عن الشوط الأول حيث اكتفى الفريق بالجانب الدفاعي معظم الوقت.

ومنح نظام حكم الفيديو المساعد الأمل لمنتخب مالي في الفوز بالمباراة اثر احتساب الحكم لضربة جزاء بعد مراجعة نظام (فار) ولكنه اضطر بعدها بدقائق إلى مراجعة نفس النظام ليمنح منتخب جامبيا ضربة جزاء أيضا جاء منها هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي واستحواذ واضح على الكرة من منتخب مالي وحذر دفاعي من جامبيا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة انتظارا لأخطاء لاعبي مالي.

وسارت المباراة على نفس الوتيرة على مدار الربع ساعة الأولى من المباراة دون أي خطورة على المرمى الجامبي.

وكانت أول فرصة خطيرة لمنتخب مالي اثر هجمة سريعة في الدقيقة 17 أنهاها ماسيديو هايدرا بتسديدة مباشرة من زاوية صعبة لتذهب الكرة في الشباك من الخارج.

وتكررت المحاولة في الدقيقة التالية اثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها موسى دجينيبو بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

ورد المنتخب الجامبي بفرصة خطيرة في الدقيقة 21 اثر تسديدة صاروخية أطلقها موسى بارو من ضربة حرة من مسافة بهيدة لتجتاز الحائط البشري وترتطم بالعارضة.

وبمرور الوقت ، ومع خطورة هذه الفرصة ، ارتفعت معنويات لاعبي جامبيا وأصبح الأداء سجالا بين الفريقين في وسط هذا الشوط مع استمرار التفوق النسبي لمالي.

وأجاد لاعبو جامبيا الضغط على لاعبي مالي في كل مكان ما حرم المنتخب المالي من بناء الهجمات بالشكل المناسب في بعض الأحيان رغم استحواذه الواضح على الكرة.

وباغت المنتخب الجامبي منافسه بفرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 38 اثر ضربة حرة سددها إيلي جالو من مسافة بعيدة ولكنها ارتدت من القائم.

وفي المقابل ، أهدر ييفس بيسوما فرصة خطيرة لمنتخب مالي عندما أطاح بالكرة عاليا بعد هجمة منظمة للفريق في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى منتخب مالي تغييرين دفعة واحدة بنزول أمادو هايدرا وأداما تراوري بدلا من لاسانا كوليبالي وديادي ساماسيكو على الترتيب.

واستأنف منتخب مالي ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ، وعاند الحظ الفريق في فرصة خطيرة انتهت إلى ركنية في الدقيقة 47 لم تستغل جيدا.

وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق التالية وانحصر الأداء في وسط الملعب مع استمرار التفوق لمنتخب مالي.

وأعاد منتخب مالي الإثارة إلى المباراة في الدقيقة 56 اثر ضربة ركنية لعبها أداما تراوري ووصلت منها الكرة إلى بيسوما أمام منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وأنقذ حارس مرمى جامبيا فريقه من فرصتين خطيرتين في الدقيقتين التاليتين حيث تقدم داخل منطقة الجزاء ليلتقط الكرة قبل أداما تراوري اثر تمريرة طولية من بيسوما ثم تصدى بعدها بأقل من دقيقة لفرصة خطيرة وتسديدة أطلقها تراوري نفسه من داخل منطقة الجزاء.

وسدد أمادو هايدرا ضربة حرة لمنتخب مالي في الدقيقة 64 من أمام منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس الجامبي ببراعة.

ورغم استمرار الضغط الهجومي من منتخب مالي ، افتقد لاعبو الفريق الحدة والتركيز المطلوبين في مواجهة الدفاع الجامبي المتكتل والمنظم.

وفاجأ نظام حكم الفيديو المساعد (فار) حكم المباراة في الدقيقة 76 بوجود دفعة من أحد لاعبي جامبيا للمنافس خلال هجمة لمنتخب مالي ، واحتسبها الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة نظام (فار) بنفسه.

وسدد إبراهيما كوني ضربة الجزاء مسجلا هدف التقدم على يسار الحارس الجامبي في الدقيقة 79 .

وفيما ساد الاعتقاد بأن المباراة ستنتهي بهذه النتيجة ، احتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب جامبيا في الدقيقة 89 بعد مراجعة نظام (فار) للتأكد من وجود لمسة يد على اللاعب بيسوما داخل منطقة الجزاء.

وسدد بارو ضربة الجزاء في الدقيقة 90 ليمنح منتخب جامبيا هدف التعادل قبل نهاية المباراة مباشرة.

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