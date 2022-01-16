محمد صلاح يقود مصر للفوز على غينيا بيساو

المصدر: رويترز

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أحرز محمد صلاح قائد منتخب مصر هدفا في الشوط الثاني، ليقود بلاده للفوز 1-صفر على غينيا بيساو بشق الأنفس في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون اليوم السبت.

وسجل صلاح، المرشح مع ليونيل ميسي وروبرتو ليفاندوفسكي لجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، هدف مصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 69.

وأصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو وهو نفس رصيد السودان. ولدى نيجيريا ست نقاط وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.

وكادت غينيا بيساو أن تدرك التعادل قرب النهاية، لكن الحكم ألغى هدفا من ماما بالدي بعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب عقب تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ.

وكان بوسع مصر تسجيل أكثر من هدف لكن القائم رد محاولات من صلاح ومصطفى محمد في الشوط الأول والبديل أحمد سيد (زيزو) قرب النهاية.

وستلعب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما تخوض غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.

بدأت مصر المباراة بشكل مقبول وبتحسن طفيف، مقارنة بالأداء في الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا، وسدد صلاح مبكرا كرة من حافة منطقة الجزاء ارتدت من القائم بعد دقيقتين.

وتلقى مصطفى محمد تمريرة من عمر مرموش ومهدها لنفسه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية ارتدت من القائم ذاته.

وتراجع أداء مصر في الشوط الثاني، لكن عمرو السولية، العائد من الإصابة، أرسل كرة عرضية نحو صلاح الذي قابلها بتسديدة مباشرة من مدى قريب داخل مرمى غينيا بيساو.

وبعد الهدف بدقائق، أرسل عمر كمال كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها زيزو بتسديدة مباشرة في القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، أطلق بالدي تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك محمد الشناوي حارس مصر.

لكن بعد انتهاء احتفال لاعبي غينيا بيساو، تدخل حكم الفيديو وألغى الهدف بسبب خطأ ضد الظهير الأيمن كمال.

ودافعت مصر في الدقائق المتبقية وسط محاولات فردية من غينيا بيساو دون أن تتغير النتيجة حتى صفارة النهاية.



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