الغاني اندريه آيو يكشف سبب الضرب باللكمات مع لاعبي الغابون

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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كشف اللاعب الدولي أندريه آيو، نجم المنتخب الغاني سبب الاشتباك الذي حدث بينهم ولاعبي الغابون بعد انتهاء مباراة المنتخبين التي أسفرت نتيجتها عن التعادل 1-1، حيث حمل آيو، المنتخب الغابوني مسؤولية ما حدث بسبب غياب الروح الرياضية قبل تسجيلهم هدف التعادل، موضحاً في تصريحات لوسائل اعلام افريقية ان هدف المنتخب الغابوني جاء من لعبة غير نظيفة –على حد تعبيره-وجاء في تصريحاته ما يلي:

"لقد أخرجنا الكرة لأن لاعبنا كان علي الارض، توقعنا منهم أن يعيدوا لنا الكرة لكنهم ذهبوا بها وسجلوا هدف .. أشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرف لاعبي الغابون وهو نفس شعور زملائي وحاولنا سؤالهم ومعاتبتهم على تصرفهم الغريب وحدث الاشتباك" .

وأضاف آيو: "تلك التصرفات من الطبيعي تخرج من الفرق الصغيرة وهذه ليست كرة قدم، واحراز الأهداف لا يأتي بهذه الكيفية".

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