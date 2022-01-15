دروغبا يعود للملعب من أجل منتخب بلاده

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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لم يجد النجم العالمي الشهير، ديدييه دروغبا أفضل من العودة للملاعب تحفيزاً لمنتخب بلاده "ساحل العاج" في بطولة كأس الأمم الافريقية الحالية في الكاميرون، حيث اختار النزول للملعب والمشاركة في تمارين المنتخب تشجيعاً للاعبين قبل خوضهم المباراة الثانية في المجموعة الخامسة أمم سيراليون مساء الأحد حيث ان الفوز فيها يضمن للمنتخب الايفواري التأهل من الجولة الثانية.

وشارك النجم السابق لتشيلسي الإنجليزي ديدييه دروغبا، في تدريبات منتخب بلاده ضمن تحضيرات المنتخب لمواجهة الأحد، ونشر اتحاد ساحل العاج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمشاركة لدروغبا في تدريبات المنتخب الأول.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: "تأتي مشاركة القائد السابق للمنتخب في التدريبات لدعم اللاعبين في مشوارهم القاري".

وكان دروغبا "43 عاما" اعتزل اللعب بشكل رسمي في 2018، بعد خوض 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 60 هدفا.

وفاز منتخب ساحل العاج في مباراته الأولى على غينيا الإستوائية بهدف دون مقابل، ويتصدر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا على سيراليون "نقطة" والجزائر "نقطة" وغينيا الإستوائية التي تتواجد في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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