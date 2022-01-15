مباراة غانا والغابون تنتهي على وقع منازلات الملاكمة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة غانا والغابون في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لحساب المجموعة الثالثة أحداثا مؤسفة عقب إطلاق حكم المباراة الجزائري لحلو بن إبراهيم صافرة النهاية

ونجح المنتخب الغابوني في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليصل إلى النقطة 4 ويقترب خطوة من التأهل.

وعقب المباراة احتفل المدير الفني للمنتخب الغابوني باتريس نوفو مع اللاعبين بالتعادل، ليدخل في مشادة مع قائد منتخب غانا أندرية أيو ويشتعل الملعب وسط تبادل اللكمات بين اللاعبين.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب منتخب غانا بنغامين تيتيه، ودخل لاعبو المنتخبين في مشاجرة عنيفة كادت أن تتطور أكثر من ذلك لولا تدخل بعض أعضاء الفريقين وحكام المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز