ثنائية مهانجو تمنح مالاوي الفوز على زيمبابوي بكأس الأمم

المصدر: رويترز

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سجل فرانك مهانجو هدفين وتسبب في فوز مالاوي 2-1 على زيمبابوي بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لتحافظ على آمالها في بلوغ الدور الثاني اليوم الجمعة.

وضع إسماعيل وادي زيمبابوي في المقدمة خلال الشوط الأول لكن مهانجو تعادل قبل الاستراحة ثم أضاف الهدف الثاني بعد 58 دقيقة مستغلا بعض الهفوات الدفاعية ولمساته القاتلة.

وتملك مالاوي ثلاث نقاط من مباراتين وتحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف السنغال وغينيا بينما خسرت زيمبابوي مباراتين.

وتلعب مالاوي، التي كان انتصارها الوحيد السابق في البطولة أمام الجزائر 3-صفر في 2010، ضد السنغال في ختام جولات المجموعة بينما تلتقي زيمبابوي مع غينيا في ياوندي.

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