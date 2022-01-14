منتخب مصر يسعى لاستعادة توازنه أمام غينيا بيساو في الكاميرون

المصدر: رويترز

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سيسعى منتخب مصر لاستعادة توازنه عندما يلتقي غدا السبت مع غينيا بيساو في الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

ومني منتخب الفراعنة بخسارة أمام نيجيريا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بهدف دون رد بعد أداء متواضع.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد من النقاط بينما تتصدر نيجيريا المجموعة بثلاث نقاط يليها السودان وغينيا بيساو ولكل منهما نقطة واحدة.

وتعلق الجماهير المصرية أملها على تجاوز غينيا بيساو والسودان والتأهل للدور الثاني وهو ما طالب به البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب بعد أن أكد أنه لا بديل عن حصد النقاط الست في المباراتين المتبقتين.

وتعرض كيروش لانتقادات لاذعة من كافة المحللين وخبراء الكرة المصرية بعد الأداء غير المقنع الذي قدمه الفريق أمام نيجيريا بينما طالب البعض بإقالة المدرب.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب قد اعتذر لجماهير الكرة المصرية بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وقال جمعة "ما حدث في مباراة نيجيريا درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الست لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الافريقية".

وأضاف "هناك وقفة حازمة. ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين".

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