6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف "نسور قرطاج"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم على حسابه الرسمي على "فيس بوك" عن إصابة 6 لاعبين في صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون بفيروس كورونا، وضمت قائمة اللاعبين المصابين نعيم السليتي ويوهان توزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراقر وديلان براون وعصام الجبالي.

ويلتقي منتخب "نسور قرطاج" نظيره الموريتاني ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب ليمبي بعد غد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر رفض احتجاج المنتخب التونسي بشأن المباراة المثيرة للجدل التي أوقفها الحكم الزامبي جاني سيكازوي قبل توقيتها القانوني واعتماد فوز مالي بهدف دون رد.

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