بوركينا فاسو تحيي آمالها في التأهل لدور الـ 16 بأمم أفريقيا بفوز صعب على الرأس الأخضر

المصدر: د ب أ

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تمسك منتخب بوركينا فاسو بحظوظه في التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، عقب فوزه 1 / صفر على الرأس الأخضر (كاب فيردي)، أمس الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وحصد منتخب بوركينا فاسو، الذي تمثلت أبرزت إنجازاته في أمم أفريقيا بالتأهل للمربع الذهبي عامي 1998 و2017، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام كاب فيردي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، معوضا خسارته 1 / 2 أمام الكاميرون في المباراة الافتتاحية للمسابقة يوم الأحد الماضي.

ويدين المنتخب البوركيني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسن باندي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39.

ويختتم منتخب بوركينا فاسو مبارياته في المجموعة، بمواجهة نظيره الإثيوبي (متذيل الترتيب) بلا رصيد من النقاط، يوم الاثنين القادم، فيما تلعب كاب فيردي بالجولة الأخيرة في نفس اليوم ضد الكاميرون، التي تتربع على الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الحالية.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة سوف يتأهل لدور الـ 16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

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