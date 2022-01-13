شعبية جارفة للجزائري محرز في الكاميرون.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُحظى نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بشعبية جارفة، سبقته إلى الكاميرون، حيث تقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

واحتشد عدد كبير من الكاميرونيين بِجوار فندق إقامة المنتخب الوطني الجزائري، قبيل انتقال عناصر جمال بلماضي إلى الملعب لمواجهة سيراليون بمدينة دوالا، هاتفين باسم محرز.

وردّ قائد “محاربي الصحراء” على مشجّعيه الكاميرونيين، بابتسامة وتحية، وهو مُحاط بِطوق مُشدّد فرضه رجال الأمن الكاميرونيون.

وكاد المشجعون يخترقون الطوق الأمني، ويصلون إلى محرز. كما يظهر شريط فيديو.

ولم يسبق للجناح الجزائري رياض محرز (30 سنة) أن خاض مباراة في الكاميرون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز