كوت ديفوار تفلت من فخ غينيا الاستوائية وتتصدر المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أفلت منتخب كوت ديفوار من فخ منتخب غينيا الاستوائية، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، أمس الأربعاء، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون.

وتصدر منتخب كوت ديفوار، الذي يشارك للمرة الـ 24 في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الجزائر (حامل اللقب) وسيراليون، اللذين تعادلا بدون أهداف بالجولة الأولى أول أمس الثلاثاء، فيما تذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويدين منتخب كوت ديفوار بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ماكس آلان جارديل، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة، فيما عجز المنتخبان عن تسجيل المزيد من الأهداف خلال الوقت المتبقي من اللقاء، رغم الفرص العديدة التي سنحت لهما.

ويسعى منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، لمصالحة جماهيره بعد خيبة الأمل التي أصيبت بها، عقب إخفاقه مؤخرا في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر هذا العام، بخروجه المبكر من مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

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