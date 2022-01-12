رقم سلبي لمصر أمام نيجيريا تفادته لـ 20 عاماً

المصدر: البيان

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مني المنتخب المصري برقم سلبي غائب منذ 20 عاما بخسارته أمس الثلاثاء في مباراته الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا 0 - 1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ولم يخسر "الفراعنة" اللقاء الافتتاحي بكأس الأمم الإفريقية منذ 20 عاما، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل في افتتاح مشوار المنتخب المصري بنسخة عام 2002.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار نسخة 2004، التي ودعها "الفراعنة" من الدور الأول، ثم فاز على ليبيا بهدفين نظيفين في افتتاح نسخة 2006، كما تغلب على الكاميرون في افتتاح نسخة 2008 بنتيجة 4-2.

وفي نسخة 2010 فاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 3-1، كما تعادل سلبيا 0-0 مع مالي في افتتاح مشواره بنسخة 2017، ثم فاز على زيمبابوي بهدف دون مقابل في افتتاح نسخة 2019.

وتعود الخسارة الأخيرة للمنتخب المصري في دور المجموعات إلى نسخة العام 2004 في تونس عندما سقط أمام نظيره الجزائري 1-2.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ 16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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