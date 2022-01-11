الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي بالتعادل السلبي أمام سيراليون

المصدر: د ب أ

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استهل المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام منتخب سيراليون، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة مع بداية مشوارهما في البطولة المقامة حاليا بالكاميرون.

ويحمل المنتخب الجزائري لقب البطولة حيث توج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر في عام 2019.

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