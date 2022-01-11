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إكسبو 2020 دبي اليوم

الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي بالتعادل السلبي أمام سيراليون

المصدر:
  • د ب أ
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 استهل المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام منتخب سيراليون، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة مع بداية مشوارهما في البطولة المقامة حاليا بالكاميرون.

ويحمل المنتخب الجزائري لقب البطولة حيث توج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر في عام 2019.

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