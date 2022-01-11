الكبير: تاريخ وعراقة تونس يدفعها للذهاب بعيداً في كأس أفريقيا

المصدر: رويترز

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‭ ‬يسعى منتخب تونس إلى بداية موفقة أمام مالي في بداية مشواره بالمجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون غدا الأربعاء.

وتلعب تونس، الفائزة باللقب في 2004، في المجموعة السادسة إلى جانب مالي وجامبيا وموريتانيا.

وقال منذر الكبير مدرب تونس في مؤتمر صحفي "هدفنا تمثيل تونس أفضل تمثيل. تاريخها وعراقتها يدفعنا للعب الأدوار الأولى والذهاب بعيدا في منافسات البطولة".

وأضاف مدرب تونس "جئنا إلى الكاميرون للعب الأدوار الأولى والمنافسة بجدية على اللقب".

وتابع "نعول على روح المجموعة وعقلية التحدي الموجودة في الفريق والجاهزية الفنية والذهنية من أجل تجاوز كل الظروف الصعبة في طريقنا لتحقيق أهدافنا".

وأكد الكبير، الذي قاد تونس إلى نهائي كأس العرب الشهر الماضي، أن فريقه سيتعامل "مع كل مباراة على حدة اعتبارا من مواجهة مالي".

ومضى قائلا "نسعى لوضع بصمتنا بفضل التناغم بين لاعبي خط الدفاع والقدرة على التحكم في الكرة وصنع الفرص".

وقال المدافع منتصر الطالبي إن تونس دائما من بين المرشحين للمنافسة على اللقب القاري "وسنبذل كل ما في وسعنا للعب الأدوار الأولى وتحقيق انتصار بعد انتصار".

وأضاف "سنسعى للفوز على مالي غدا".

ويفتقد المنتخب التونسي أمام مالي جهود قائده يوسف المساكني ولاعب الوسط الواعد حنبعل المجبري بعد تعافيهما في الآونة الأخيرة من كوفيد-19 بالإضافة إلى محمد دراجر مدافع نوتنجهام فورست بسبب الاصابة.

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