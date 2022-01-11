بشرى سارة للتونسيين.. المساكني يتعافى من كورونا وينضم للمنتخب

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين إن يوسف المساكني قائد المنتخب الأول تعافى من فيروس كورونا ويستعد للسفر للكاميرون للانضمام لبعثة الفريق لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان أن الاختبارات الطبية أكدت تعافي المساكني من الفيروس وسيسافر غدا الثلاثاء للكاميرون للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني.

والمساكني ثالث لاعب في تشكيلة تونس يتعافى من الفيروس سريع الانتشار بعد المهاجم سيف الدين الجزيري ولاعب الوسط حنبعل المجبري.

وتستعد تونس لمواجهة مالي غدا الأربعاء في بداية مشوارها بمنافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا موريتانيا وغامبيا.

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