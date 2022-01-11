الغابون تفوز على جزر القمر بهدف وحيد في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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تغلب منتخب الغابون على منتخب جزر القمر 1 / صفر، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وسجل آرون بوبيندزا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الغابوني في الدقيقة 18.

وكانت مباريات الجولة بالمجموعة ذاتها، قد افتتحت أمس الاثنين، حيث تغلب المنتخب المغربي على نظيره الغاني 1 / صفر.

وبدأت المباراة بأداء ضاغط من جانب منتخب جزر القمر، الذي أراد أن يفاجئ خصمه الغابوني منذ البداية، محاولا وضعه في منطقة جزائه.

وبرهن منتخب جزر القمر على ذلك بضغط لاعبيه على حامل الكرة بكل قوة في أغلب الهجمات، الأمر الذي منع وصول الكرات إلى المهاجم جيم ألفينا.

ورغم ضغط منتخب جزر القمر، إلا أن منتخب الغابون نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق آرون سالم بوبيندزا، الذي تسلم كرة من ألفينا خارج منطقة جزاء جزر القمر، ليخترق المنطقة ويسدد في أعلى مرمى علي أحمادا حارس مرمى منتخب جزر القمر مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 16.

وبعد الهدف أمسك منتخب الغابون بزمام الأمور، وسيطر على مجريات المباراة وحرم منافسه من امتلاك الكرة، وشن العديد من الهجمات على مرمى أحمادا، دون أن يسفر ذلك عن تسجيل الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب الغابون 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب الغابون سعيه لتسجيل الهدف الثاني، فيما حاول منتخب جزر القمر تفادي اهتزاز شباكه بهدف ثان.

وبعد وصول المباراة إلى الدقيقة 60، نجح منتخب جزر القمر في السيطرة على المباراة وأصبح الأكثر استحواذا خلال الشوط الثاني، فيما اتسم أداء منتخب الجابون بالانضباط التكتيكي للحفاظ على نتيجة التقدم.

ولم تسفر محاولات منتخب جزر القمر، رغم سيطرته، عن تسجيله هدف التعادل، وحافظ المنتخب الغابوني على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوزه 1 / صفر.

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