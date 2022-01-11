الجزائر ومصر في مواجهة سيراليون ونيجيريا اليوم

المصدر: (ياوندي - أف ب)

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تقام اليوم 3 مباريات في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، أطرافها منتخبات عربية، ويستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن اللقب بلقاء سيراليون، فيما يخوض منتخب مصر مواجهة نارية مع نيجيريا، وتلعب السودان مع غينيا بيساو.

وتُعدّ الجزائر، بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والموهوب يوسف بلايلي، أبرز المرشحين للقب ولم يُهزم الفريق في آخر 34 مباراة توالياً، فيما يبدأ منتخب مصر مشواره أمام نيجيريا، معتمداً على محمد صلاح، ويحمل «الفراعنة» الرقم القياسي لألقاب البطولة « 7 ألقاب»، ويلعب منتخب نيجيريا وسط صدمات عدة، أبرزها إقالة المدرب الألماني روهر، وخسارة دينيس لاعب واتفورد، وابتعاد عدد من الأساسيين، بسبب «كورونا » والإصابات.

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