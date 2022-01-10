إصابة رئيس بعثة المنتخب المصري في الكاميرون بكورونا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة لقدم، عن تعرض جمال علام ،رئيس الاتحاد وبعثة المنتخب المشارك في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري أن عينة علام جاءت إيجابية في مسحة كورونا، لكن بدون ظهور أي أعراض عليه.

كانت نتيجة باقي عينات أعضاء البعثة من لاعبين وإداريين قد جاءت سلبية.

ويخوض المنتخب المصري، حامل لقب البطولة سبع مرات، أول مبارياته بمواجهة المنتخب النيجيري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا غينيا بيساو والسودان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز