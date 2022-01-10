الجماهير تحاصر مقر إقامة محمد صلاح عقب وصوله للكاميرون

المصدر: البيان

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حاصرت جماهير عاشقة لنجم ليفربول الدولي محمد صلاح مقر إقامة بعثة المنتخب المصري الذي وصل أمس إلى مدينة جاروا بالكاميرون، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم افريقيا في نسختها رقم 33، بغية مقابلة النجم المصري في مقر إقامته وسط هتاف هستيري باسمه منذ لحظة هبوط طائرة المنتخب المصري.

وذكرت صحيفة "Cameroon Tribune" الكاميرونية، وفقا لليوم السابع أن وصول النجم المصري محمد صلاح إلى مدينة جاروا، تسبب في حالة من الجنون الحقيقية، حيث قام عشاق النجم المصرى بمحاصرة فندق إقامة بعثة منتخب مصر، وحاول العديد من الشباب اقتحام الفندق من أجل مقابلة محمد صلاح.

وتضم بعثة المنتخب المصري 26 لاعبا هم: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

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