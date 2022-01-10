«أسود الكاميرون» تتألق في افتتاح «أمم أفريقيا»

المصدر: ياوندي - د ب أ

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افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم أمس النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوز ثمين على بوركينا فاسو 2 - 1، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، وسجل هدفي «أسود الكاميرون» فنسان أبو بكرمن ركلتي جزاء وأحرز للخاسر جوستافو.

وشهد حفل افتتاح البطولة عروضاً ملونة على وقع موسيقى أفريقية وحضور جماهيري كبير بلغ 80 % من سعة مدرجات الاستاد.

من ناحية أخرى يبدأ المنتخب المغربي مشواره اليوم بمواجهة نارية أمام نظيره الغاني، في المجموعة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا جزر القمر والغابون بالمجموعة نفسها، وتشهد المجموعة الثانية مباراتي السنغال، وصيف النسخة الماضية، مع زيمبابوي، وغينيا مع مالاوي.

ويطمح منتخب المغرب في التتويج باللقب الثاني بعد الأول في 1976، وفي المقابل يمتلك منتخب غانا 4 ألقاب، ويسعى لاستعادة عرشه الأفريقي الغائب منذ 1982.

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