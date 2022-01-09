تعرف على مواعيد مواجهات دور المجموعات في كأس إفريقيا

المصدر: البيان

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انطلقت مساء اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وافتتحت البطولة الإفريقية بمواجهة منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، أمام نظيره بوركينا فاسو، على الملعب الأولمبي في ياوندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفيما يلي البرنامج الكامل وموعد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات:

- الأحد 9 يناير

المجموعة الأولى

الكاميرون - بوركينا فاسو - الساعة 20:00

إثيوبيا الرأس الأخضر - الساعة 23:00



- الإثنين 10 يناير

المجموعة الثانية

السنغال – زيمبابوي – الساعة 17:00

غينيا - ملاوي – الساعة 20:00

المجموعة الثالثة

المغرب – غانا – الساعة 20:00

جزر القمر - الغابون - الساعة 23:00

- الثلاثاء 11 يناير

المجموعة الخامسة

الجزائر - سيراليون - الساعة 17:00

المجموعة الرابعة

نيجيريا - مصر - الساعة 20:00

السودان - غينيا بيساو - الساعة 20:00

- الأربعاء 12 يناير

المجموعة السادسة

تونس - مالي - الساعة 17:00

موريتانيا - غامبيا - الساعة 20:00

المجموعة الخامسة

غينيا الاستوائية - كوت ديفوار - الساعة 23:00

- الخميس 13 يناير

المجموعة الأولى

الكاميرون - إثيوبيا - الساعة 20:00

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو - الساعة 23:00

- الجمعة 14 يناير

المجموعة الثانية

السنغال - غينيا - الساعة 17:00

ملاوي - زمبابوي - الساعة 20:00

المجموعة الثالثة

المغرب - جزر القمر - الساعة 20:00

الغابون - غانا - الساعة 23:00



- السبت 15 يناير

المجموعة الرابعة

نيجيريا - السودان - الساعة 20:00

غينيا بيساو - مصر - الساعة 23:00

- الأحد 16 يناير

المجموعة السادسة

غامبيا - مالي - الساعة 17:00

تونس - موريتانيا - الساعة 20:00

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - سيراليون - الساعة 20:00

الجزائر - غينيا الاستوائية - الساعة 23:00

- الاثنين 17 يناير

المجموعة الأولى

الرأس الأخضر - الكاميرون - الساعة 20:00

بوركينا فاسو - إثيوبيا - الساعة 20:00

- الثلاثاء 18 يناير

المجموعة الثانية

ملاوي - السنغال - الساعة 20:00

زيمبابوي - غينيا - الساعة 20:00

المجموعة الثالثة

الغابون - المغرب - الساعة 23:00

غانا - جزر القمر - الساعة 23:00

- الأربعاء 19 يناير

المجموعة الرابعة

مصر - السودان - الساعة 23:00

غينيا بيساو - نيجيريا - الساعة 23:00

- الخميس 20 يناير

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - الجزائر - الساعة 20:00

سيراليون - غينيا الاستوائية - الساعة 20:00

المجموعة السادسة

مالي - موريتانيا - الساعة 23:00

غامبيا - تونس - الساعة 23:00

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