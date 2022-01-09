رسالة جديدة من محمد صلاح لجمهور المنتخب المصري قبل أمم أفريقيا

المصدر: البيان

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بعد تعهده السابق قبل أيام، بـ"الكفاح" مع منتخب بلاده من أجل مساعدته في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء اليوم، وجه نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح،رسالة حماسية جديدة لجمهور المنتخب المصري عبر حسابه الرسمي على انستغرام بنشر صورة تجمعه بأعضاء منتخب "الفراعنة" من داخل الطائرة التي أقلتهم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا، حيث ارفقها نجم المنتخب المصري بصورة تعبيرية لقلب أحمر إلى جانب علم مصر.

وتتطلع مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، للتتويج بلقبها الأول منذ العام 2010 والثامن إجمالا (رقم قياسي)، في مشاركتها القياسية الـ25.

ولم ينجح محمد صلاح في التتويج بأي لقب مع منتخب مصر الأول، علما بأنه وصل معه نهائي البطولة القارية في العام 2017 قبل أن يخسر أمام الكاميرون بهدفين لواحد، وذلك بالرغم من تألقه اللافت مع فريق ليفربول الإنجليزي.

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