افتتاح «أمم أفريقيا» اليوم بمواجهة نارية بين الكاميرون وبوركينا فاسو

المصدر: البيان

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عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع افتتاح بطولة أمم أفريقيا بنسختها رقم 33، والتي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وسينطلق حفل افتتاح البطولة على "الملعب الأولمبي" بالعاصمة ياوندي بحضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) ، في صحبة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني وكوكبة من نجوم كرة القدم الأفريقية والعالمية.

وتستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها لنسخة عام 1972 والتي حلت فيها في المركز الثالث خلف الكونغو برازافيل التي توجت باللقب ومالي (الوصيف).

ويشارك في البطولة الأفريقية 24 منتخبا ، تم تقسيمها على 6 مجموعات، وذلك بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 بدلا من 16 بداية من النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة ، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست إلى دور الـ16 للبطولة.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي في الفترة بين 23 و26 يناير ، والدور ربع النهائي يومي 29 و30 يناير ، كما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 2 و3 فبراير المقبل، ومباراتا تحديد المركز الثالث ونهائي البطولة يوم 6 فبراير.

وعقب حفل افتتاح البطولة القارية الأكبر على مستوى منتخبات القارة الأفريقية ، تنطلق المباراة الافتتاحية بين منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور أمام نظيره بوركينا فاسو، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، ويحتضنها الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، والتي ستعقبها المباراة الثانية بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر.

ويدخل "أسود الكاميرون" المباراة بطموح تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة التي يسعون من خلالها إلى تحقيق لقبهم الخامس والاقتراب من المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بسبعة ألقاب أفريقية.

وفي المقابل، يسعى منتخب بوركينا فاسو الشهير بالخيول إلى تحقيق فوزه التاريخي الأول على منتخب الكاميرون، وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة التي يطمح من خلالها إلى تكرار إنجاز عام 2013، حين حقق المركز الثاني خلف المنتخب النيجيري في تلك النسخة.

وهذا مواعيد المباريات وفقاً لتوقيت الإمارات:

الجولة الأولى



الأحد 9 يناير



الكاميرون – بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 20)



إثيوبيا – الرأس الأخضر (ياوندي، الساعة 23)



الاثنين 10 يناير



السنغال – زيمبابوي (بافوسام، الساعة 17)



غينيا – ملاوي (بافوسام، الساعة 21)



المغرب – غانا (ياوندي، الساعة 21)



جزر القمر – الغابون (ياوندي، الساعة 23)



الثلاثاء 11 يناير



الجزائر -سيراليون (دوالا، الساعة 14)



نيجيريا – مصر (غاروا، الساعة 17)



السودان – غينيا بيساو (غاروا، الساعة 23)



الأربعاء 12 يناير



تونس – مالي (ليمبيه، الساعة 17)



موريتانيا - غامبيا (ليمبيه، الساعة 21)



غينيا الاستوائية – ساحل العاج (دوالا، الساعة 23)



الجولة الثانية



الخميس 13 يناير



الكاميرون - إثيوبيا (ياوندي، الساعة 207)



الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 23)



الجمعة 14 يناير



السنغال – غينيا (بافوسام، الساعة 17)



ملاوي - زيمبابوي (بافوسام، الساعة 20)



المغرب – جزر القمر (ياوندي، الساعة 20)



الغابون - غانا (ياوندي، الساعة 23)



السبت 15 يناير



نيجيريا - السودان (غاروا، الساعة 20)



غينيا بيساو - مصر (غاروا، الساعة 23)



الأحد 16 يناير



غامبيا – مالي (ليمبيه، الساعة 17)



تونس - موريتانيا (ليمبيه، الساعة 20)



ساحل العاج - سيراليون (دوالا، الساعة 20)



الجزائر – غينيا الاستوائية (دوالا، الساعة 23)



الجولة الثالثة



الاثنين 17 يناير



الرأس الأخضر - الكاميرون (ياوندي، الساعة 20)



بوركينا فاسو- إثيوبيا (بافوسام، الساعة 20)



الثلاثاء 18 يناير



زيمبابوي - غينيا (ياوندي، الساعة 20)



ملاوي - السنغال (بافوسام، الساعة 20)



الغابون - المغرب (ياوندي، الساعة 23)



غانا – جزر القمر (غاروا، الساعة 23)



الأربعاء 19 يناير



مصر - السودان (ياوندي، الساعة 23)



غينيا بيساو - نيجيريا (غاروا، الساعة 23)



الخميس 20 يناير



سيراليون – غينيا الاستوائية (ليمبيه، الساعة 20)



ساحل العاج - الجزائر (دوالا، الساعة 20)



غامبيا - تونس (ليمبيه، الساعة 23)



مالي – موريتانيا (دوالا، الساعة 23)



ثمن النهائي



الأحد 23 يناير



(المباراة 1) ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثالثة (ليمبيه، الساعة 20)



(المباراة 2) أول المجموعة الرابعة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة (غاروا، الساعة 23)



الاثنين 24 يناير



(المباراة 3) أول المجموعة الأولى ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة (ياوندي، الساعة 23)



(المباراة 4) ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة (بافوسام، الساعة 20)



الثلاثاء 25 يناير



(المباراة 5) أول المجموعة الثانية ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة (بافوسام، الساعة 20)



(المباراة 6) أول المجموعة الثالثة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة (ياوندي، الساعة 23)



الأربعاء 26 يناير



(المباراة 8) أول المجموعة السادسة ضد ثاني المجموعة الخامسة (ليمبيه، الساعة 20)



(المباراة 7) أول المجموعة الخامسة ضد ثاني المجموعة الرابعة (دوالا، الساعة 23)



ربع النهائي



السبت 29 يناير



(المباراة أ) الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 2 (غاروا، الساعة 23)



(المباراة ب) الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 3 (دوالا، الساعة 20)



الأحد 30 يناير



(المباراة ج) الفائز من المباراة 7 ضد الفائز من المباراة 6 (ياوندي، الساعة 20)



(المباراة د) الفائز من المباراة 5 ضد الفائز من المباراة 8 (دوالا، الساعة 23)



نصف النهائي



الأربعاء 2 فبراير



الفائز من المباراة أ ضد الفائز من المباراة د (دوالا، الساعة 23)



الخميس 3 فبراير



الفائز من المباراة ب ضد الفائز من المباراة ج (ياوندي، الساعة 23)



المرحلة النهائية



الأحد 6 فبراير



مباراة تحديد المركز الثالث (ياوندي، الساعة 20)



المباراة النهائية (ياوندي، الساعة 23)



فروق التوقيت بين الدول العربية والإمارات



سلطنة عمان لا يوجد فرق

السعودية + 1 ساعة

مصر + ساعتين

العراق + 1 ساعة

فلسطين + ساعتين

الأردن + ساعتين

الكويت + 1 ساعة

سوريا + ساعتين

قطر + 1 ساعة

الجزائر + 3 ساعات

المغرب + 3 ساعات

البحرين + 1 ساعة

السودان + ساعتين

تونس + 3 ساعات

موريتانيا + 4 ساعات

اليمن + 1 ساعة

الصومال + 1 ساعة

لبنان + ساعتين

ليبيا + ساعتين

جزر القمر +ساعة



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