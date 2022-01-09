مدافع نيجيريا يتوعد محمد صلاح بحبسه في قفص

المصدر: البيان

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توعد مدافع منتخب نيجيريا ولاعب واتفورد ويليام تروست قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه سيحاول منعه بكل الطرق ، من أجل عدم إحداث أي خطورة على مرمى النسور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، مؤكداً انه سيحبس محمد صلاح في قفص.

ويلتقي المنتخب المصري بمنتخب نيجيريا يوم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة افتتاح المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ضمن إطار مناسفات الجولة الأولى.

وقال ويليام في تصريحات لقناة «بي بي سي سبورتس» البريطانية : «سنعمل جاهدين من أجل إيقاف خطورة محمد صلاح لاعب ليفربول وإبعاده عن مرمانا».

وأضاف لاعب واتفورد:«سنحبس محمد صلاح في قفص، خاصةً أنه يؤدي أداءً مميزًا مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، وجميعنا نعلم أنه اللاعب الأهم في منتخب مصر، ولكني أثق في قدرة منتخب النسور على إيقافه».



واختتم مدافع نيجيريا تصريحاته: «بطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة، هناك سوء فهم من بعض الناس من أجل هذه البطولة، ولكنها لا تقل أهمية عن أمم أوروبا وكوبا أمريكا، ونرى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي هم المؤثرون مع فرقهم، وأن تشاهدهم جميعًا في بطولة واحدة هو أمر مثير، ويجعل البطولة مهمة».

وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 اليوم 9 يناير وتستمر حتى 6 فبراير، وتقام في الكاميرون.

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