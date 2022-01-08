إثيوبيا والرأس الأخضر.. البحث عن بداية مثالية في الأمم الأفريقية

المصدر: البيان

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لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، يلتقي منتخبا إثيوبيا والرأس الأخضر في الحادية عشر من مساء غدٍ الأحد، بتوقيت الإمارات.

وتشهد المباراة التي ستقام على ملعب أوليمبي في ياوندي مباشرة بعد المباراة الافتتاحية بين المضيفين الكاميرون وبوركينافاسو، سعي الفريقين لبداية مثالية في كأس الأمم الأفريقية.

وتعود إثيوبيا إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الحادية عشرة، والأولى منذ عام 2013، ويأمل "غزلان الواليا" بطل عام 1962، في أن يبدؤوا بشكل مميز أمام الرأس الأخضر.

وبعد تعرضها لضربة موجعة، بسبب إصابة لاعب خط الوسط المحترف في مصر، شيميليس بيكيلي، لا تزال إثيوبيا تهدف إلى بذل قصارى جهدها لإظهار صورة جيدة بعدما كانت أحد الفرق التأسيسية لكأس الأمم الأفريقية منذ نسختها الأولى.

ويقول ووبيتو أباتي مدرب إثيوبيا: "استعددنا للبطولة في أفضل الظروف، وسنعود إلى هذا العرض الكروي الأفريقي الرائع بعد غياب طويل، ونحترم خصومنا، لكننا واثقون من موهبتنا، وسنلعب بطريقتنا في هذه المنافسة، وهدفنا ليس المشاركة فقط، ولكن أن نظهر للعالم أن إثيوبيا تملك لاعبين موهوبين يمكنهم تحقيق مفاجأة".

فيما قال جيتانيه كيبيدي مهاجم إثيوبيا: "المشاركة في نسخة الكاميرون، هي الثانية لي في كأس الأمم الأفريقية بعد 2013، ونأمل أن نقدم بطولة جيدة، وسبق أن لعبنا بالفعل مباريات جيدة في مختلف المسابقات، والأمر متروك لنا الآن للعب أفضل كرة قدم لدينا".

وفي المقابل، يلعب منتخب الرأس الأخضر، ثالث نهائيات كأس أمم أفريقية في تاريخه، بعد ظهوره في ربع النهائي في أول مشاركاته عام 2013، وتريد "أسماك القرش الزرقاء"، تحقيق ما هو أفضل هذه المرة في الكاميرون.

والحملة التي تبدأ بشكل جيد، ستكون بمثابة رفع للروح المعنوية قبل مواجهة بوركينافاسو والمتخب المضيف في المباريات المقبلة، ويقول أومبرتو بيتينكور المدرب المساعد للرأس الأخضر: "سنبذل قصارى جهدنا لنظهر بمظهر جيد ونفوز بهذه المباراة، وصحيح إننا في نفس المجموعة مع البلد المضيف الكاميرون، أحد أكبر الفرق في القارة، لكننا نركز على خصمنا التالي قبل التفكير في المباريات الأخرى".

وبدوره، قال دوس سانتوس تافاريس "ستوبيرا" مدافع الرأس الأخضر: "نحن هنا في الكاميرون لنلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع ونبذل قصارى جهدنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة، ونحن نحترم جميع خصومنا بنفس الطريقة، ونأخذ مبارياتنا واحدة تلو الأخرى لتحقيق أهدافنا".

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